Warszawa. Ukradł mercedesa. Błyskawicznie sprzedał go w komisie

Sprawca był w domu na stołecznych Bielanach. Tam zatrzymali go policjanci. Został doprowadzony do prokuratury. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem. Grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.