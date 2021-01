Warszawa. Ukradł samochód i uciekał. GPS raportował, gdzie się znajduje

Do policjantów, którzy przyjechali do kolizji, podbiegł roztrzęsiony mężczyzna . Jak twierdził, system GPS w jego samochodzie zaraportował, że auto odjechało spod domu.

Samochód został skradziony z ul. Czerniakowskiej. System GPS cały czas informował, gdzie się znajduje. Policjanci ruszyli za nim. Kiedy złodziej zorientował się, że śledzi go policja, zaczął uciekać.

Komisarz Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji potwierdza, że pościg trwał bardzo długo, aż do Wołomina. Tam doszło do kolizji, ale nikomu nic się nie stało. Sprawca zbiegł pieszo. Policji nie udało się go zatrzymać.