Warszawa. Ukradł samochód z "nadbagażem" ze stacji paliw na Targówku

Niewielką spostrzegawczością wykazał się złodziej z warszawskiego Targówka. Nie zauważył, że w samochodzie, który ukradł ze stacji benzynowej, była... pasażerka. Może dlatego, że 31-latek w chwili kradzieży był pijany.

Policjanci z Targówka zatrzymali mężczyznę, który ukradł stojącego na stacji benzynowej mercedesa. 31-latek dał się we znaki funkcjonariuszom, nie tylko w Warszawie.

Do niefortunnej dla złodzieja kradzieży doszło w ostatnią sobotę. Mężczyzna wsiadł do zaparkowanego samochodu i odjechał. Pasażerkę w aucie zauważył dopiero po przejechaniu kilku ulic. Chciał siłą zmusić 24-latkę do tego, żeby wysiadła z auta.