Warszawa. Ukradli smartfona i sprzedali w komisie

W dniu zdarzenia 17-letni mieszkaniec Mokotowa spotkał się ze swoim kolegą. Przebywali razem kilka godzin, między innymi w Parku Morskie Oko. Około północy 17-latek odprowadził znajomego na przystanek tramwajowy. Tam spotkali trzech niewiele starszych od siebie mężczyzn. Nawiązali sympatyczną rozmowę, po której wszyscy pojechali do Parku Dreszera.

W pewnym momencie doszło do nieporozumienia między pokrzywdzonym a jednym z nowych znajomych . Pokłócili się o warszawski klub sportowy. Doszło do rękoczynów. Młodzi mężczyźni potem porozumieli się między sobą.

W trakcie szarpaniny pokrzywdzonemu wypadł telefon komórkowy. Znajomi stwierdzili, że opuszczą miejsce spotkania. 17-latek z kolegą przeszukali miejsce, w którym doszło do starcia, ale nie znaleźli smartfona. Wywnioskowali, że pokrzywdzony został okradziony przez jednego z trzech mężczyzn. Kiedy poszedł do nich na przystanek, nalegając, aby oddali mu telefon, dostał kilka ciosów pięścią i kopniaków.

Warszawa. Telefon odnaleziono na aukcji

Po powrocie do domu pokrzywdzony opowiedział wszystko rodzicom. Kilka dni później ojciec 17-latka znalazł skradziony aparat na aukcji. Na sprzedaż wystawił go jeden z warszawskich komisów. Matka pokrzywdzonego pojechała do autora oferty internetowej z dokumentami zakupu telefonu. Poinformowała, że aparat został skradziony jej synowi. Chwilę później na miejsce przyjechała wezwana policja.