Warszawa. Ul. Połczyńska będzie zwężona

W weekend, do nocy z niedzieli na poniedziałek, z 31 maja na 1 czerwca, wyłączony z ruchu będzie prawy i częściowo środkowy pas jezdni w kierunku centrum, na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do ul. Hubalczyków. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Utrudnienia spowodowane są remontem nawierzchni jezdni.