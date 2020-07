Warszawa. Ul. Wołoska będzie remontowana w weekend

W najbliższy weekend zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Wołoskiej na odcinku od ul. J.P. Woronicza do Marynarskiej. Ulica będzie zamknięta od piątku, 17 lipca, od godz. 22. do poniedziałku, 20 lipca, do ok. godz. 4.

Warszawa. Ul. Wołoska będzie remontowana (Zarząd Dróg Miejskich)