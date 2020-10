Warszawa. Ulica Obozowa przyjazna dla pieszych. Pojawiły się azyle

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o zmianach, które zachodzą w obrębie ulicy Obozowej, są to rozwiązania doraźne, które poprzedzają generalną przebudowę ulicy. Dotychczas to miejsce było mało przyjazne dla pieszych.

Warszawa. Bezpieczniej na ulicy Obozowej

"Każde z przejść zyskało dwie wysepki oddzielające jezdnię od torowiska. Ich budowa już się zakończyła. Dzięki temu piesi mogą pokonywać przejścia na raty, zaś one same stały się krótsze – jezdnia w ich rejonie liczy 3,5 metra szerokości. Tam, gdzie zebry, pozostało jedynie wstawienie słupków na skrajach wysepek, by informowały o nich kierowców – część słupków już umocowaliśmy" – podaje Zarząd Dróg Miejskich.