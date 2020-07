Warszawa. "Umowa o dzieło" - cykl wystaw młodych artystów

"Umowa o dzieło" to wakacyjny cykl wystaw artystów i artystek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Odbywa się on co środę w godzinach 14-20, aż do końca sierpnia w Centrum Praskim Koneser. Wstęp do autorskiej strefy studentów stołecznej ASP jest bezpłatny.

Warszawa. Można nabyć prace młodych artystów (Centrum Praskie Koneser)