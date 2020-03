Warszawa. UODO wszczęło postępowanie wobec SGGW. Chodzi o sprawę skradzionego laptopa

Wszystko zaczęło się, gdy jednemu z pracowników SGGW skradziono laptopa. Wykorzystywał go także do celów prywatnych, więc laptop nie miał żadnych uczelnianych zabezpieczeń. Jak się okazało, były na nim dane kandydatów na studia: numery telefonów, adresy e-mail, adres zamieszkania, a nawet seria i numer dowodu osobistego. Dane na komputerze przechowywane były od kilku lat, a według prawa powinny być kasowane po roku. Według szacunków mogły dotyczyć nawet 70 tys. osób. Do kradzieży doszło w listopadzie 2019 roku. Policji udało się aresztować sprawców, ale laptopa nie odzyskano do tej pory.