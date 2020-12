Warszawa. Uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta. 50. rocznica wizyty Willy’ego Brandta

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekazał PAP, że planowano, by rocznicę tę wspólnie uczcili prezydenci Andrzej Duda oraz Frank Walter-Steinmeier. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa nie doszło do spotkania obu prezydentów.

- 7 grudnia 1970 roku, podczas wizyty oficjalnej w Warszawie, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt, który przybył, aby podpisać polsko-niemiecki układ państwowy o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków, w trakcie uroczystości złożenia wieńca pod Pomnikiem Bohaterów Getta wykonał niezwykle wymowny gest. Niespodziewanie dla wszystkich Kanclerz Niemiec ukląkł na stopniach monumentu i trwał przez dłuższą chwilę w żałobnej zadumie, z pochyloną głową i splecionymi dłońmi. Ten gest uwieczniony na zdjęciach trafił do podręczników historii - podkreśliła kancelaria prezydencka.

Warszawa. "Czyny, które okazują się być ikoną"

W komunikacie KPRP wyrażono przekonanie, że dobre relacje polsko-niemieckie mają wielkie znaczenie dla pomyślnej przyszłości całej Europy. - Dla nas, Polaków, uklęknięcie Kanclerza Willy’ego Brandta miało wielkie znaczenie. Są bowiem czyny, które okazują się być ikoną. Które potrafią wyrazić więcej niż słowa. Jako pierwszy tak wysokiej rangi reprezentant demokratycznych Niemiec przybył on do Polski w 25 lat po zakończeniu II wojny światowej. Wojny, którą rozpętały Niemcy napadając na nasz kraj i zadając mieszkańcom Polski podczas tej agresji oraz w latach okrutnej okupacji niezliczone cierpienia - oświadczyła prezydencka kancelaria.

- W tych okolicznościach Kanclerz Willy Brandt powiedział swoim gestem coś ogromnie ważnego. Zobaczyliśmy – i nadal widzimy w zbiorowej pamięci – w tym ikonicznym znaku wolę ekspiacji za tragedię II wojny światowej oraz za niemieckie winy. Willy Brandt ukląkł przed ofiarami niemieckich zbrodni, przed sześcioma milionami zgładzonych obywateli II Rzeczypospolitej, z których trzy miliony to byli polscy Żydzi. Jak napisał później w swoich wspomnieniach: "Nad otchłanią niemieckiej historii, pod ciężarem milionów zamordowanych, uczyniłem to, co robią ludzie, kiedy brakuje im słów” - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.