Warszawa. Uroczystości pogrzebowe abpa Henryka Hosera. Znamy szczegóły

Ks. Szczepaniuk zapowiedział też, że ze względu na małą przestrzeń do krypty biskupów warszawsko-praskich z ciałem śp. arcybiskupa Henryka zejdzie najbliższa asysta i rodzina. Kwiaty i wieńce należy składać przed wejściem do katedry. Będą one układane przez służby porządkowe.