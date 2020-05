Warszawa. Urodziny Stanisława Moniuszki z przytupem

201. urodziny Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie - wypadają 5 maja. To również doskonała okazja do podsumowania Roku Moniuszki. Do świętowania urodzin twórcy polskiej opery narodowej w wirtualnej przestrzeni, zaprasza resort kultury.