Warszawa. Urzędnicy zarabiają więcej niż prezydent

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział "Super Expressowi", że bardzo łatwo jest szafować kwotami, w oderwaniu od obowiązków poszczególnych pracowników. To odpowiedź na zarzuty Sebastiana Kalety, który twierdzi, że urzędnicy miasta zarabiają ogromne pieniądze.

Warszawa. "Urzędnicy zarabiają gigantyczne pieniądze"

- Urzędnicy w warszawskim ratuszu zarabiają gigantyczne pieniądze. To istne Bizancjum! - stwierdził Kaleta. Przedstawił zestawienie płac ponad stu dyrektorów i wicedyrektorów biur w urzędzie miasta. Średnio zarabiają po 16 tys. zł miesięcznie - pisze "Super Express".

- W oświadczeniach brak informacji, czy są to kwoty brutto czy netto, można się tylko domyślać, że brutto. Ale i tak te kwoty szokują. Nie ma drugiego urzędu w Polsce z tak wysokimi wynagrodzeniami! - ocenił wiceminister.

"Super Express" co roku podsumowywał zarobki władz stolicy. Nie jest więc tajemnicą, że wiceprezydenci co roku zarabiają więcej niż prezydent. Każdy z nich zarabia powyżej 300 tys. zł rocznie. Z kolei wynagrodzenie prezydenta Warszawy za 2019 r. to 151 tys. zł.