Warszawa. Usłyszał 16 zarzutów karnych. Ukradł torebkę, rower i samochód

Policjanci nie uwierzyli mu. Podejrzewali też, że mężczyzna ma więcej na sumieniu. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Ustalono, że mężczyzna posłużył się 11 razy kartą bankomatową, którą ukradł kilka dni wcześniej. Płacił nią za zakupiony towar. 37-latek razem z kartą płatniczą ukradł torebkę z dokumentami i pieniędzmi. W torebce były kluczyki od fiata. W międzyczasie mężczyzna ukradł rower, który sprzedał przypadkowej osobie. Gdy odnalazł fiata, do którego pasowały kluczyki, od razu wsiadł do niego i odjechał.