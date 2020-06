Warszawa. Uszkodził radiowóz, bo ma bogatego tatę, który zapłaci za szkody

Stołeczni policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań na ulicy Bergamotki, na Mokotowie, gdzie dochodziło do zakłócania ciszy nocnej.

Podczas interwencji w lokalu, radiowóz pozostawili przy bloku, do którego weszli. W pewnym momencie mundurowi usłyszeli informację od oficera dyżurnego, że w okolicy ktoś uszkadza policyjny pojazd. Kiedy funkcjonariusze pojawiły się przed blokiem, była tam już inna policyjna załoga, natomiast auto miało widoczne ślady obuwia na karoserii. Dodatkowo szyba w samochodzie była wybita.

Warszawa. Uszkodził radiowóz bo jest pijany i stać go

"Używając sporego zasobu wulgarnych słów, w sposób arogancki powiedział policjantom, że uszkodził radiowóz, ponieważ jest pijany. Zrobił to, ponieważ funkcjonariusze nie chcieli go zawieść do domu. Podkreślał, że jego tata jest tak bogaty, że odkupi ten radiowóz i kupi kilka innych" – podje Komenda Stołecznej Policji.