Warszawa. Utrudnienia w Centrum. Rusza długo wyczekiwana przebudowa

Warszawa. Rusza przebudowa al. Jana Pawła II

W poniedziałek, 18 maja, ok. godz. 19.00 wyłączone z ruchu zostaną skrajne prawe pasy jezdni, która prowadzi w kierunku Żoliborza od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ. ZDM podkreśla, że kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu.