Warszawa. Uwaga na fałszywą przysługę. Złodziej okrada starszych ludzi

"Dziś ok. 10.00 złodziej okradł moją starszą sąsiadkę wracającą z zakupów. Wszedł za nią na klatkę schodową, mówiąc, że idzie 'tylko pod czwórkę', a kiedy go wpuściła, zaoferował pomoc we wniesieniu zakupów na górę. Sąsiadka nie bardzo chciała tej pomocy, ale on zdecydowanie wziął z jej ręki siatkę, gdzie oprócz zakupów miała portfel. Zapytał o numer mieszkania i poszedł szybko na górę, był tam dość długo, sąsiadka nawet zapytała, co on tak długo tam robi. Potem zszedł, ona PODZIĘKOWAŁA mu za pomoc, a on wyszedł z budynku. Pani ma ponad 80 lat i bardzo powoli chodzi, kiedy dotarła do swoich drzwi, zobaczyła położony na siatce otwarty portfel - zniknęły pieniądze, na szczęście tylko kilkadziesiąt złotych" -opisuje internautka na społecznościowej grupie mieszkańców Mokotowa.