Warszawa. W autobusie nie chciała założyć psu kagańca. Interweniowali strażnicy

- Strażnicy weszli do autobusu i zapytali, do kogo ten pies należy. Kobieta nawet nie odwróciła wzroku i cały czas patrzyła się w telefon. Funkcjonariusze stwierdzili, że w takim razie pies trafi do schroniska na Paluchu. Wtedy pani się zaśmiała, strażnicy zaczęli kulturalnie tłumaczyć, że pies musi mieć kaganiec. Kobieta zaczęła się śmiać i przedstawiać argumenty prawne - mówił autor nagrania, cytowany przez portal metrowarszawa.gazeta.pl.