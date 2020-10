Warszawa. W czasie wolnym patroluje stołeczne ulice i pomaga pacjentom. Ktoś ukradł mu auto

Warszawa. Pomagał po wypadku autobusu na trasie S8

Mężczyzna w chwilach wolnych patroluje stołeczne ulice, próbując pokazać tym samym, że ratownicy medyczni powinni mieć dostęp do motoambulansów, które znacznie skracają czas dotarcia do najbardziej potrzebujących pacjentów. To dzięki temu brał udział w akcji ratowniczej po wypadku autobusu na trasie S8. Za swoją postawę został nawet wyróżniony przez wojewodę mazowieckiego.