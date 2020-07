Warszawa w czołówce miast przyjaznych dla biznesu. Najnowszy ranking

Lista portalu Emerging Europe sporządzana jest co roku przez opiniotwórczy, londyński think tank o tej samej nazwie. Ranking powstaje na podstawie ankiety, w której głosy oddaje ponad 50 ekspertów z dziedziny lokalizacji biznesu i bezpośrednich inwestycji.

Ocenie badaniu poddawanych jest 75 miast, które mają co najmniej 200 tys. mieszkańców lub są stolicami państw położonych w Europie Środkowej, na Bałkanach, w państwach bałtyckich, ale także w Europie Wschodniej (np. na Ukrainie i Białorusi) oraz na Zakaukaziu.

– Dobre lokaty Warszawy w tego typu biznesowych zestawieniach to między innymi efekt doskonałego wykorzystania środków unijnych, rozwoju infrastruktury i rewitalizacji, również w formule PPP. Rynek biurowy w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Warszawa to miasto otwarte i przyjazne, a jego mieszkańcy to bardzo dobrzy pracownicy. Dlatego stolica jest liderem wśród miast, które cieszą się największym zainteresowaniem biznesu - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.