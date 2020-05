Warszawa. W czwartek strajk przedsiębiorców. Będą utrudnienia w ruchu

Organizatorem protestu jest jeden z kandydatów na prezydenta Paweł Tanajno. Jego zdaniem do Warszawy może przyjechać nawet 200 tys. przedsiębiorców. Tyle osób liczy grupa na Facebooku, skupiająca właścicieli mniejszych i większych biznesów.

Tanajno podkreśla, że ma to być największy protest przedsiębiorców w historii. Rozpocznie się około godz. 16. Nie wiadomo w jakiej formie będzie przeprowadzony protest. Organizatorzy chcą wprowadzić element zaskoczenia. Uczestnicy strajku zjadą się do Warszawy samochodami, ale trasa ich przejazdu pozostaje nieznana.

Organizatorzy opublikowali mapę z trasą, po której mają jeździć, czekając na rozpoczęcie strajku. To okolice ronda Dmowskiego: Aleje Jerozolimskie od. Wisłostrady do al. Jana Pawła II i Marszałkowska od placu Konstytucji do Królewskiej.

W tych miejscach należy spodziewać się korków i utrudnień.