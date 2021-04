Warszawa. W garażu miał 16 paczek marihuany. W sumie ponad 4 kg

W trakcie działań w gminie Wieliszew policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu legionowskiego. Podczas sprawdzania lokalu zajmowanego przez mężczyznę oraz garażu znaleziono czarną torbę. W środku znajdowało się 16 pakowanych próżniowo paczek foliowych z suszem roślinnym. Zabezpieczone środki przebadano i zważono. Okazało się, że to ponad 4 kg marihuany. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a środki odurzające do depozytu.