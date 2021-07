Warszawa. W intencji "gruntowania niewieścich cnót". Kobiety wychodzą na ulice

Powodem jest skandaliczna wypowiedź doradcy ministra Przemysława Czarnka, Pawła Skrzydlewskiego o konieczności „ugruntowania cnót niewieścich” wśród młodych dziewcząt. Taki oficjalny plan na organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie przedstawił reprezentant Ministerstwa Edukacji. Oprócz „cnoty niewieściej” uczennice mają ponadto, według wypowiedzi Skrzydlewskiego, dążyć do wykazywania "właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie", co ma być remedium na "zepsucie duchowe kobiet".