Warszawa. W komunikacji tyle osób, ile wynosi 30 proc. miejsc

W ramach trzeciego etapu znoszenia ograniczeń rząd umożliwił zwiększenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Warszawa apelowała o to od kilku tygodni.

Warszawa. Pojazdy mogą być zapełnione w 30 proc.

Do tej pory zasady mówiły o zapełnieniu połowy miejsc siedzących. Od soboty w pojazdach transportu publicznego może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc w pojeździe – siedzących i stojących. Przy tym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

- Dzięki temu skala przepełnień zmniejszyła się z 4,6 do 0,2 proc. W dalszym ciągu wykorzystujemy 100 proc. dostępnego taboru. Nie rezygnujemy również z regularnej dezynfekcji i wprowadzonych zasad bezpieczeństwa – informuje stołeczny ratusz.

Jeżeli pojemność autobusu przegubowego, 18-metrowego wynosi 150 pasażerów, z czego 108 to miejsca stojące, a 42 siedzące, to dotychczas mogło z niego korzystać 21 pasażerów. Po zwiększeniu limitu może nim podróżować już 45 osób. Pociąg metra zabierze ok. 450 pasażerów.