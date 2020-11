Warszawa. W niedzielę może spaść pierwszy śnieg

W niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu, na północy i zachodzie też deszczu ze śniegiem. Rano miejscami pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -1°C do 2°C. Będzie wiał wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Prognozowane są przelotne opady śniegu. Lokalnie marznące mgły ograniczą widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C. Nawierzchnie dróg i chodników będą miejscami śliskie. Będzie wiał wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w Polsce. Przelotne opady

Wzdłuż regionów zachodnich wpływ nieco cieplejszego powietrza objawi się opadami deszczu. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od -2/1 st. C na samych krańcach południowych i na wschodzie do 4/6 st. C, lokalnie 7 st. C na zachodzie oraz północnym-zachodzie. W głębi kraju jej wartości maksymalne będą oscylować w granicach 1/4 st. C. Wiatr będzie wiać umiarkowanie, z kierunków północnych i zachodnich. Na drogach będzie ślisko!