Warszawa. W niedzielę słońce i deszcz

W niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające od zachodu do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Na południu i wschodzie lokalnie spadnie grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz wyniesie do 30 mm, lokalnie 40 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 23°C na krańcach zachodnich do 27°C na południu i wschodzie. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, na północy z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze zmieniający się. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h.