Warszawa. W piątek bardzo ciepło i słonecznie

Pogoda w Polsce. Z każdym dniem coraz goręcej

Od czwartku temperatura będzie wzrastać. Bardzo ciepło zapowiada się piątek, 4 czerwca. Na Podlasiu, Warmii, Mazurach oraz na Pomorzu Zachodnim w najcieplejszym momencie dnia będzie 19 st. C. Na Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu zobaczymy nawet 21st. C. Jeszcze cieplej od Pomorza Zachodniego przez północną i wschodnią część Wielkopolski, Ziemię Łódzką po północną i zachodnią część Małopolski i Górny Śląsk, tutaj termometry wskażą 23 st. C. Z kolei na Ziemi Lubuskiej, południu Wielkopolski, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, wschodzie Małopolski i na południu Podkarpacia aż 24 st. C.