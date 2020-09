Warszawa. W piątek protest w obronie klimatu

Następnie pójdą alejami Ujazdowskimi w kierunku Sejmu, a potem ul. Wiejską do Placu Trzech Krzyży. Stamtąd przejdą Alejami Jerozolimskimi i zakończą protest na placu Defilad.

- Tam wszyscy razem staniemy pod Pałacem Kultury (oczywiście starając się zachować wszelkie restrykcje epidemiologiczne) - piszą organizatorzy. Przemarsz potrwa do ok. godz. 14.30.

Jak czytamy na Facebooku, 25 września "cały świat mobilizuje się do walki z kryzysem klimatycznym".

- Tysiące ludzi wyjdą na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec działań prowadzących do powiększenia skali kryzysu, a także w celu okazania wsparcia tym, którzy na walkę nie mają już siły. Katastrofa dzieje się tutaj i teraz, na naszych oczach. Ci z nas, którzy żyją w wielkich aglomeracjach, nie odczuwają tego tak dotkliwie, jak dzieje się to np. na wsiach czy w mniejszych społecznościach. Rządzący zamiatają sprawę pod dywan, my mówimy dość! Myślą przewodnią jutrzejszego strajku jest sprawiedliwość klimatyczna, dlatego więc o nią zawalczmy razem. Każdy z nas może być częścią zmiany choćby przez uczestnictwo w marszu – czytamy w czwartkowym komunikacie.