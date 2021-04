Warszawa. W poniedziałek 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Plan obchodów

Warszawa. Akcja Żonkile

Do akcji Żonkile mogą dołączyć wszyscy, z każdego miejsca na świecie . Aby to zrobić wystarczy przypiąć wirtualny żonkil, obejrzeć wideo-spacer, wysłuchać debaty czy koncertu. Akcja będzie widoczna także w przestrzeni miejskiej. Uczniowie skorzystają ze specjalnie przygotowanych rocznicowych materiałów edukacyjnych.

- Pandemia ogranicza organizację otwartych, dużych spotkań, ale program tegorocznej akcji Żonkile jest bardzo bogaty. Przed nami koncerty, debaty, wykłady, pokazy filmowe skierowane zarówno do młodszej jak i dorosłej publiczności. I choć będziemy w nich mogli uczestniczyć tylko online, to jestem przekonany, że będzie to czas głębokiej refleksji i wspólnego wspomnienia o jednym z dwóch ważnych warszawskich powstań. Dołączmy do akcji Żonkile. Pokażmy, że łączy nas pamięć –powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.