Warszawa. W przyszłym roku szkolnym 21 tys. miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Jak przekazała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, w warszawskich szkołach publicznych uczy się obecnie ok. 14,5 tys. ósmoklasistów. Wydział prasowy magistratu podał w komunikacie ważne dla nich informacje i terminy związane z rekrutacją do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia .

Warszawa. Ważne terminy

Jak poinformowano, nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowym w nadchodzącym roku szkolnym, zgodnie z terminarzem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ruszy 17 maja. - Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 17 do 31 maja - wskazano.