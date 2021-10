Warszawa. W koszyku guma do żucia, za pazuchą drogie kosmetyki. Wpadł sklepowy złodziej

- Chodząc po sklepie schował w spodnie i pod bluzę pięć pudełek z perfumami. Kiedy podszedł do kasy, w koszyku miał tylko gumy do żucia. Poinformował pracownika sklepu, że za chwilę wróci, bowiem w aucie zostawił portfel. Czujny pracownik ochrony doskonale wiedział o co chodzi. Kiedy rozmawiał z mężczyzną, ten próbował uciec ze sklepu, był pobudzony i agresywny. Pracownicy próbowali go ująć, ten szarpał się z nimi, w końcu jednego z nich uderzył w twarz. Mężczyzna oswobodził się i uciekł - relacjonuje policjantka.