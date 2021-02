Warszawa. W stołecznych szpitalach zajęte wszystkie miejsca covidowe. Sytuacja się pogarsza

Liczba miejsc covidowych w warszawskich szpitalach była zmniejszana adekwatnie do opadania drugiej fali pandemii. Teraz szpitale ponownie zaczynają się zapełniać.

Zastępca ds. Lecznictwa Szpitala Bielańskiego Piotr Kryst poinformował WawaLove, że w szpitalu jest 31 łożek covidowych. Wszystkie łóżka są zajęte. W szpitalu przebywa obecnie 36 pacjentów zakażonych koronawirusem. Kryst podkreśla, że zauważalny jest wzrost liczby pacjentów przyjmowanych w ostatnim czasie. Jego zdaniem trzecia fala pandemii koronarwirusa właśnie się rozpoczyna. Szpital Bielański codziennie przekazuje 1-2 pacjentów do Szpitala Południowego. Na ich miejsce przyjmowani są nowi.

- Obecnie mamy 53 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem i 3 łóżka izolowane dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, o niejasnym statusie. Razem jest to 56 łóżek - mówi nam Marcin Wiśniewski, rzecznik Szpitala Czerniakowskiego.

- Czy teraz, czy parę dni temu one były zajęte w takim samym wymiarze, czyli w wymiarze prawie całkowitym. Jest oczywiście rotacja pacjentów. Jedno czy dwa łóżka mogą być wolne w danym momencie, o danej godzinie, ale zaraz się zapełniają. Nie ma tak, że jednego dnia wolnych jest np. 20 łóżek, a kolejnego 40. Generalnie wszystkie miejsca są w pełni wykorzystane - wyjaśnia.

- Faktycznie jest tak, że znowu delikatnie drgnęło w górę, to prawda. Obserwujemy od dwóch - trzech tygodni stopniowy, powolny wzrost liczby chorych. Na szczęście nie do stanu, w którym nie ma miejsc. Stwierdzenia "nie ma miejsca" jest też zupełnie inne niż na przełomie października i listopada. Wtedy był ten najgorszy moment. Natomiast od tamtej pory stworzono znacznie więcej miejsc covidowych, np. Szpital Południowy – mówi.

Kowal podkreśla, że współpraca ze Szpitalem Narodowym i Południowym przebiega bez zarzutu. - Nie narzekamy na współpracę ani ze Szpitalem Narodowym, ani Południowym. Współpraca układa się naprawdę dobrze. Zdecydowanie więcej chorych przekazaliśmy do Szpitala Narodowego. To w dużym stopniu po części odciążyło i SOR i kliniki, bo wtedy możemy się koncentrować na pacjentach najciężej chorych. Podsumowując, faktycznie jest niewielki, stopniowy wzrost pacjentów w ostatnim czasie, ale nie do tego stopnia, że powoduje całkowitą zajętość miejsc - wyjaśnia rzecznik.