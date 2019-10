Warszawa. W stołecznych żłobkach są wolne miejsca, za które płaci miasto

W siedmiu dzielnicach Warszawy nadal są wolne miejsca w żłobkach. Rafał Trzaskowski poinformował, że na najmłodszych mieszkańców stolicy czeka 250 miejsc, za które zapłaci miasto.



"W zeszły piątek do systemu trafiło kolejnych 46 takich miejsc, a w 7 dzielnicach nadal mamy też ok. 250 wolnych miejsc - zachęcam do udziału w rekrutacji!" – napisał Rafał Trzaskowski.