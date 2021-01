Warszawa. W stolicy działa ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Pomoc po urazach

Chore dzikie zwierzęta, które trafią do placówki prowadzonej przez Lasy Miejskie-Warszawa, mają szansę na poprawę zdrowia, a tym samym na powrót do swych naturalnych środowisk. W 2020 roku przyjęto do niego 1 228 zwierząt. Od momentu powstania ośrodka w 2008 r. pomocy udzielono 8 008 zwierzakom.