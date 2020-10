Warszawa. W stolicy ruszyły programy szczepień przeciw grypie

Władze Warszawy wyszły z apelem do rządu w sprawie sprowadzenia odpowiedniej ilości szczepionek na grypę. Miasto stołeczne motywuje swoje prośby tym, że w tegorocznym sezonie jesienno-zimowym objawy zwykłej grypy mogą być mylone z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

"W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców Warszawy, apelujemy do rządu o jak najszybsze sprowadzenie do kraju szczepionek przeciw grypie. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją, dotyczącą bardzo ograniczonej liczby dostępnych szczepionek lub ich brakiem na rynku" – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.