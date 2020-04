Warszawa. W Światowy Dzień Zabytków zburzyli oficynę wpisaną do ewidencji zabytków. "Ręce opadają"

Warszawa. "Wpis do ewidencji zabytków takiej ochrony nie daje"

To nie wystarczyło. Oficyna jest bowiem wpisana do ewidencji zabytków, nie od rejestru. "W piśmie które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysłał do konserwatora, podkreślono, że przepisy zobowiązują nadzór tylko do uzgadniania decyzji dotyczących obiektów w rejestrze zabytków" i to nie zawsze tak, jak można by tego oczekiwać". Natomiast wpis do ewidencji zabytków takiej ochrony nie daje" - informują dziennikarze gazety.