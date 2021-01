Warszawa. W święto Trzech Króli zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 131 zostaną wycofane z Wilanowa i dojadą do Sadyby. Autobusy linii 164 nie dojadą do Siekierek, tylko do Wilanowa; linii 177 do pętli P+R al. Krakowska; linii 228 do przystanku Wagonownia; wybrane autobusy linii 251 przez Ogród Botaniczny a linii 735 nie dojadą do przystanku Kupiecka.