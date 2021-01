Warszawa w sylwestra i Nowy Rok. Policja podała dane i skomentowała "Sylwester u Kaczora"

- Słowa, którymi możemy podsumować ostatnią noc, to świadomość i odpowiedzialność warszawiaków. Biorąc to pod uwagę, jestem przekonany, że dużo szybciej nam wszystkim uda się pokonać COVID-19, a w sylwestra za rok place będą pełne bawiących się osób - dodał Marczak.

Po sylwestrowej zabawie do sądu skierowanych zostanie 57 wniosków. 3 kolejne zostaną przekazane do sądu dla nieletnich. Stwierdzono dziewięć przestępstw. Zatrzymano pięć osób. Funkcjonariusze prześlą również 63 notatki do sanepidu.

"Sylwester u Kaczora" mniej liczny niż zapowiadano

- Jeżeli chodzi o zapowiedzi facebookowe, zderzyły się one z rzeczywistością już po raz kolejny. Dlatego są one przez nas traktowane z przymrużeniem oka. Dla przykładu na ul. Mickiewicza o godz. 19 miało być ok. 14 tysięcy osób. Było 13, z czego 12 służbowo, bowiem byli to dziennikarze. Później oczywiście liczba ta wzrosła, jednak było to raptem kilkadziesiąt osób - przekazał Marczak.