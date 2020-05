Warszawa. W Szpitalu Wolskim aż 62 przypadki koronawirusa!

Koronawirus w Warszawie. Pacjenci przewiezieni do szpitala MSWiA

U 29 członków personelu drugiego oddziału wewnętrznego w Szpitalu Wolskim stwierdzono pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem. Skutkiem jest zamknięcie oddziału. Wszystkie te osoby zostały objęte kwarantanną, a ich stan określa się jako stabilny. Testy przeprowadzono również u wszystkich pacjentów oddziału. Niestety okazało się, że 33 z nich również zostało zakażonych. Pacjenci zostali natychmiast przewiezieni do szpitala MSWiA, gdzie zostaną poddani leczeniu.

"Pacjenci zostali oczywiście natychmiastowo przetestowani. Pozytywny wynik mają 33 osoby z oddziału wewnętrznego w Szpitalu Wolskim. Zostali natychmiastowo przewiezieni do szpitala MSWiA" - powiedziała na antenie RDC rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka.

Koronawirus w Warszawie. Szpital MSWiA prowadzi testy remdesiviru

Jak informował wcześniej serwis O2 w szpitalu MSWiA trwają obecnie testy nowego leku, co do którego lekarze mają bardzo optymistyczne przewidywania. Lekiem tym jest remdesivir, który wcześniej był również stosowany przy leczeniu wirusa Eboli. Jest to lek przeciwwirusowy który hamuje namnażanie się koronawirusa w organizmie pacjenta.