Warszawa. W Szpitalu Wolskim zamiast geriatrii oddział dla chorych na koronawirusa

Decyzja wojewody ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. - Tego samego dnia mamy zlikwidować geriatrię i stać się oddziałem przystosowanym do chorych na COVID-19. To niewykonalne! Bardzo wiele rzeczy trzeba zmienić i na to potrzeba czasu – powiedział "Super Expressowi" Adam Buczkowski, rzecznik Szpitala Wolskiego.