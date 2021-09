Warszawa. W weekend zamkną Wybrzeże Helskie i Szczecińskie

Objazd zamkniętego odcinka drogi poprowadzony będzie ulicami: Jagiellońską, Zamoyskiego i Sokolą. W ul. Okrzei na odcinku od granicy budowy do skrzyżowania z ul. Sierakowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Umożliwi to dojazd do posesji.