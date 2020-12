Warszawa. W weekend zmiany w ruchu na Bemowie i Ursynowie

W piątek, 4 grudnia, ok. godz. 22.00 wykonawca odcinka metra zmieni organizację ruchu na ul. Górczewskiej przy ratuszu Bemowa. W weekend będą trwały prace przy asfaltowaniu jezdni ul. Płaskowickiej. Będą zmiany w ruchu i kursowaniu pojazdów komunikacji publicznej.

Warszawa. Zmiany przy ratuszu na Bemowie

Na granicy Bemowa i Woli trwa budowa kolejnych stacji metra. Tarcza TBM Krystyna zakończyła już swoje prace na zachodnim odcinku, gdzie pokonała trasę z komory startowej do stacji „Księcia Janusza”. Tarcza TBM Elisabetta jest już na stacji C05 „Ulrychów”. Na budowie stacji C04 „Powstańców Śląskich” przy ratuszu dzielnicy Bemowo trwa m.in. budowa przejść podziemnych i wyjść – informuje stołeczny ratusz.

Wykonawca stacji „Powstańców Śląskich” chce w najbliższym czasie rozpocząć budowę m.in. wyjść z przyszłej stacji przy kościele i w narożniku skrzyżowania Górczewskiej z Powstańców Śląskich. Z tego powodu konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, by kierowcy omijali plac budowy. W piątek, 4 grudnia, ok. godz. 22.00 wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Konarskiego do Powstańców Śląskich. Kierowcy jadący w obydwu kierunkach zostaną skierowani na jezdnię południową, na której będzie po jednym pasie dla kierowców indywidualnych i po jednym dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Na skrzyżowaniu z Powstańców Śląskich utrzymane będą wszystkie relacje.

Po północnej stronie ul. Górczewskiej, wzdłuż placu budowy, będą chodnik i droga dla rowerów. Rowerzyści zyskają przejazd przez ul. Powstańców Śląskich po północnej stronie skrzyżowania z Górczewską.

Warszawa. Prace na ul. Płaskowickiej

Wykonawca ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy zaplanował na najbliższy weekend układanie ostatniej warstwy asfaltu na jezdniach ul. Płaskowickiej. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym, od piątku, 4 grudnia, ok. godz. 18.00 wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie ulic Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich. Już na skrzyżowaniach z ul. Pileckiego i z al. KEN nie będzie można pojechać ul. Płaskowickiej w kierunku Stryjeńskich. Także na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i Gandhi trzeba będzie skręcić w lewo na objazd. Objazdy zamkniętego odcinka będą prowadziły ulicami Gandhi, Pileckiego i al. KEN.

Prace u zbiegu ulic Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich potrwają do soboty, 5 grudnia, do ok. godz. 14.00. Następnie rondo zostanie przywrócone do ruchu, a ok. godz. 15.00 roboty przeniosą się na skrzyżowanie ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Ulica Płaskowickiej będzie wyłączona z ruchu już na wysokości skrzyżowania z ul. Roentgena – dalej możliwy będzie tylko dojazd do osiedla Kazury (dojazd do osiedla Hirszfelda będzie możliwy ul. Płaskowickiej od strony ronda Stryjeńskich). Objazd zamkniętego odcinka będzie poprowadzony ulicami: Roentgena – Pileckiego – Gandhi – Dereniowa.

Tylko w piątek, 4 grudnia, po godz. 18.00 autobusy linii 195 będą zawracały na skrzyżowaniu ulic Roentgena i Płaskowickiej oraz dojeżdżały do przystanku Ursynów Zach. 03. Natomiast przez cały weekend (od piątku od godz. 18.00 do poniedziałkowego poranka) autobusy linii 192 będą kursowały al. KEN. Autobusy linii 503 pojadą ulicami Cynamonową i Płaskowickiej do przystanku Natolin Płn. 02, skąd wrócą ul. Płaskowickiej i al. KEN, a autobusy linii 504 i nocnej N34 zostaną skierowane na objazd ulicami: Gandhi – al. KEN – Belgradzka.

Dodatkowo, w drugim etapie prac, od soboty, 5 grudnia, od godz. 13.00 do poniedziałkowego poranka autobusy linii 179 i 185 będą jeździły ulicami Roentgena – Pileckiego – Gandhi. Natomiast autobusy linii 195 dojadą ul. Ciszewskiego do przystanku Ursynów Płd. 06.

W poniedziałek, 7 grudnia, ok. godz. 5.00 wykonawca obwodnicy planuje uruchomić obydwie jezdnie ul. Płaskowickiej na odcinku pomiędzy ul. Gandhi a Stryjeńskich. Otwarte zostanie także skrzyżowanie ulic Płaskowickiej i Gandhi (z tej ostatniej na razie będzie można tylko skręcić w prawo, w kierunku Puławskiej).

Urząd m.st. Warszawa Warszawa. Zmiany w okolicach ul. Rosoła i Płaskowickiej (Urząd m.st. Warszawa, Fot: Urząd m.st. Warszawa)

Warszawa. Wodociągowcy na Chełmskiej

Od soboty, 5 grudnia, ok. godz. 5.00 do niedzieli, 6 grudnia, do ok. 23.30 na ul. Chełmskiej przy skrzyżowaniu z Czerniakowską będą pracowali wodociągowcy. W tym czasie nie będzie możliwości skrętu z ul. Czerniakowskiej w ul. Chełmską. Ruch na ul. Chełmskiej, pomiędzy ul. Czerską a Czerniakowską, będzie się odbywał tylko w kierunku ul. Czerniakowskiej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie możliwy ulicami Gagarina lub van Beethovena.