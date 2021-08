Warszawa. W Wilanowie od września będzie działał nowy żłobek

Warszawa. Rekrutacja do żłobka

Do żłobka zostanie przyjętych 150 dzieci do sześciu grup, z czego 75 w ramach realizowanego projektu "Żłobek szansą na równy start". To projekt, który ma ułatwić powrót do aktywności zawodowej rodzicom po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. Pozostałe 75 dzieci rekrutowanych będzie na zasadach ogólnych.