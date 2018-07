Warszawa: w ZOO mężczyzna wpadł do wybiegu dla niedźwiedzi. Chciał zrobić sobie selfie, ale był pijany

Do dramatycznych scen doszło w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Mężczyzna, który ledwo trzymał się na nogach, próbował sobie zrobić zdjęcie przy wybiegu dla niedźwiedzi. W pewnym momencie wpadł do wody, która znajduje się obok wybiegu.

Do zdarzenia doszło w ostatni weekend w ZOO w stolicy. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna był bardzo pijany. Ledwo trzymał się na nogach, kołysał się na boki. Ale mimo to wpadł na pomysł, żeby zrobić sobie selfie tuż przy ogrodzeniu z wybiegiem dla niedźwiedzi.

W pewnym momencie jednak stracił równowagę i przeleciał przez barierki. Wpadł do części wodnej wybiegu dla niedźwiedzi - podaje serwis Metro Warszawa. Świadkowie wypadku wpadli w panikę. "Momentalnie uciekłam z córką. Bałam się, że zaraz niedźwiedź zje tego chłopaka" - powiedziała pani Małgorzata.

Do ZOO szybko przyjechała policja oraz straż pożarna. "Po tym, jak mężczyzna wpadł do wybiegu, postanowił sobie popływać. Po wyciągnięciu z wody został przebadany przez lekarzy. Był pijany, dlatego przewieziono go na izbę wytrzeźwień" - wyjaśniła Paulina Onyszko z komendy rejonowej policji Praga-Północ.