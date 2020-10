Warszawa. Warszawski Festiwal Filmowy na specjalnych zasadach

Warszawa. Zasady obowiązujące podczas pokazów

Jak informuje stołeczny ratusz, w związku z wprowadzeniem w całej Polsce "żółtej strefy" organizatorzy Warszawskiego Festiwalu Filmowego wydali specjalny komunikat. Informują w nim o zasadach, obowiązujących podczas kinowych pokazów. To m.in. seanse przy udziale 25 procent widowni, w kinie obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowywania społecznego dystansu. Organizatorzy liczyli się z takim scenariuszem, dlatego do sprzedaży wprowadzono przewidywaną, dozwoloną liczbę biletów. Zatem wszystkie seanse odbędą się zgodnie z planem, a zakupione bilety pozostają ważne – zapewniają organizatorzy WFF. Widzowie są proszeni o bezwzględne stosowanie się do wymogów sanitarnych i zaleceń obsługi.