Warszawa. Warszawski Panel Klimatyczny. Wypracują rekomendacje

Jak poinformował stołeczny ratusz, czas na odpowiedź ze zgłoszeniem warszawiacy mają do 20 października.

Warszawa. Wylosowano adresy

Z bazy warszawskich gospodarstw domowych miasto wylosowało 18 tysięcy adresów. Na jedną osobę, która wejdzie w skład panelu, przypada 200 zaproszeń. Spośród osób, które odpowiedzą na to zaproszenie, stolica wylosuje 90 panelistów, uwzględniając ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Będą to zarówno uczniowie od 15 roku życia, studenci, przedsiębiorcy, rodzice, jak i seniorzy. Chodzi o to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę demograficzną Warszawy. Drugie losowanie odbędzie się jeszcze w październiku i będzie transmitowane on-line na Facebooku na profilu Warszawa dla Klimatu.