Warszawa Wawer. Napastnik ze szkoły miał kuratora

- Wiemy, że miał kuratora, był niebezpieczny, bił koleżanki, wygrażał sąsiadkom - twierdzi w rozmowie z Polsat News mieszkanka warszawskiego Wawra. 15-latek w piątek śmiertelnie ranił nożem swojego rówieśnika podczas szkolnej przerwy.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek na korytarzu szkoły podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia w Warszawie. Około godziny 10 jeden z uczniów - ośmioklasista w wieku 15 lat - miał aż sześciokrotnie dźgnąć nożem swojego rówieśnika. Pomimo reanimacji ratownikom nie udało się przywrócić czynności życiowych. Chłopiec zmarł.

Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że między uczniami ze szkoły w Wawrze doszło do kłótni na tle rozliczeń o dopalacze i narkotyki.

Warszawa Wawer. Zdecydowana reakcja

Obecnie 15-letni napastnik znajduje się w schronisku dla nieletnich. Sąd przekazał sprawę prokuraturze. W sobotę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski przekazał, że teraz biegli będą badać m.in. poczytalność i stopień rozwoju 15-latka. Potem prokuratura ma zdecydować, czy chłopak będzie sądzony jak osoba dorosła, czy też sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Warszawa Wawer. Tragedia na oczach uczniów

- Jego twarz była okropna i pluł krwią. Wszędzie była krew. Podobno moja koleżanka widziała, jak jeszcze w sali dźgał go nożem w plecy - mówiła jedna z uczennic w rozmowie z "Eską". Dziewczyna przyznała, że w pierwszej chwili nie zauważyła noża. - Ja w ogóle nie wiedziałam, że tam jest użyte ostre narzędzie. Myślałam, że biją się pięściami. No i nagle widzę krew, wszędzie krew... Dopiero potem zobaczyłam ten nóż. To było coś strasznego - dodała.