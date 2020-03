Warszawa Wawer. Palił w piecu śmieciami i olejem

Straż miejska skontrolowała właściciela warsztatu samochodowego na Wawrze. Ogrzewał pomieszczenia paląc śmieci i przepracowany olej silnikowy. Wymierzono mu karę.

Funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali informację, że na terenie warsztatu samochodowego na Wawrze śmieci prawdopodobne spalane są w instalacjach, które nie są do tego przeznaczone.

Na miejscu strażnicy zastali właściciela posesji. Przystąpili do kontroli gospodarki odpadami. Sprawdzili również, czym opalane są pomieszczenia. Okazało się, że w piecu spalany był przepracowany olej silnikowy, mimo że właściciel warsztatu nie miał żadnych umów ani potwierdzeń na wywóz odpadów ciekłych.

Kontrola wykazała, że na działce prowadzony jest recykling pojazdów bez stosownych zezwoleń. Elektrośmieci i akumulatory były gromadzone na terenie nieutwardzonym wraz z innymi odpadami. To niezgodne z przepisami. Mężczyzna został ukarany. Strażnicy przeprowadzą ponowną kontrolę posesji na początku marca.

Jak przypomina portal warszawa.naszemiasto.pl, wpuszczenie upoważnionych osób na teren posesji i umożliwienie kontroli jest obowiązkowe. „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – czytamy.