Warszawa. Wąż tajwański pełzał w okolicy przedszkola

Nietypowego gościa spostrzegły w czwartek pracownice jednego z warszawskich przedszkoli. Natychmiast zawiadomiły ekopatrol, który zabrał gada do stołecznego oddziału CITES.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zauważyli, że wąż wpełzł pod maskę zaparkowanego w pobliżu placówki auta. Strażnicy poczekali na właściciela pojazdu i poprosili go o otwarcie maski. - Ich oczomoczom ukazał się kawałek czegoś, co nie przypomniało wyposażenia silnika. Gad nie zdążył się schować. Strażnicy delikatnie wydobyli uciekiniera i umieścili go w transporterze - informuje inspektor Jabraszko.