Warszawa. Wąż drzemał w łóżku. "Wybiegłam z krzykiem"

Warszawa. Wąż zbożowy drzemał w łóżku. Mały, ale intruz

- Opublikowałam zdjęcie w mediach społecznościowych, ale odzew był taki, że w sumie trudno zorientować się, czy to żarty, czy poważne wpisy. Ktoś widział osobę kupującą terrarium, inny pan nie wiedział, czy to jego zguba, bo ma kilka węży, co zaowocowało sieciowym linczem. Najważniejsze, że nie był to jadowity wąż. To, jak dowiedziałam się dzisiaj po telefonie do zoo, wąż zbożowy - opowiada kobieta.